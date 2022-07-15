«Без тормозов». «Химки» представили новую коммуникационную кампанию к сезону-2022/2023

«Химки» представили новую коммуникационную кампанию к розыгрышу Российской Премьер-Лиги к сезону-2022/2023 — #БезТормозов.



«Мы — команда, которая не признаёт авторитетов и не пасует перед статусными соперниками вне зависимости от регалий и места в турнирной таблице. Мы привыкли удивлять громкими инфоповодами и радовать болельщиков яркой и красивой игрой. Мы — красно-чёрная машина, которая давит только на газ.



Обновлённый брендинг чаши «Арены Химки» болельщики смогут увидеть на первом матче нового сезона с «Зенитом». Изменения коснутся стиля оформления социальных сетей и официального сайта клуба.



Сезон-2022/2023 посвящён образу красно-чёрной машины – знаменитой фанатской кричалке. В фирменном стиле будут использованы элементы компьютеризированной автографики, символы гоночного флага, а также динамичный, искажённый паттерн следов от шин», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

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