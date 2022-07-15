Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мещеряков оценил решение Баринова остаться в «Локомотиве»

Мещеряков оценил решение Баринова остаться в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение полузащитника Дмитрия Баринова остаться в московском клубе.

«Таких игроков, как Баринов, со спортивными и человеческими качествами в России немного. Именно поэтому он в последних матчах выходил с капитанской повязкой. Естественно, он старожил команды, прошёл все ступени команды и давно играет в основном составе «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

Новость по теме
Дмитрий Баринов: я остаюсь в «Локомотиве». Всё, что было — слухи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022