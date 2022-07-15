Мещеряков оценил решение Баринова остаться в «Локомотиве»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение полузащитника Дмитрия Баринова остаться в московском клубе.
«Таких игроков, как Баринов, со спортивными и человеческими качествами в России немного. Именно поэтому он в последних матчах выходил с капитанской повязкой. Естественно, он старожил команды, прошёл все ступени команды и давно играет в основном составе «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.
- 15 июля 2022
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