«Химки» арендовали полузащитника хорватского клуба «Биело Брдо»
Поделиться
«Химки» и хорватский «Биело Брдо» договорились об аренде полузащитника Романа Мори Гбане до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Ранее 21-летний футболист выступал в Кот-д'Ивуаре и Хорватии.
Роман Мори Гбане в минувшем сезоне провёл за «Биело Брдо» 26 матчей, в которых он забил три гола. Также полузащитник получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 250 тыс.
Сегодня, 15 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 подмосковные «Химки» встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Комментарии
- 15 июля 2022
-
17:40
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:57
-
16:57
-
16:55
-
16:43
-
16:42
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:10
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
15:19
-
15:11
-
15:10
Партнерский контент