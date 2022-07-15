«Химки» арендовали полузащитника хорватского клуба «Биело Брдо»

«Химки» и хорватский «Биело Брдо» договорились об аренде полузащитника Романа Мори Гбане до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Ранее 21-летний футболист выступал в Кот-д'Ивуаре и Хорватии.



Роман Мори Гбане в минувшем сезоне провёл за «Биело Брдо» 26 матчей, в которых он забил три гола. Также полузащитник получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 250 тыс.



Сегодня, 15 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 подмосковные «Химки» встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.