Роман Мори Гбане: считаю, что в «Химках» смогу стать более классным футболистом

Новичок «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал переход в состав российского клуба. Полузащитник будет выступать за подмосковную команду до конца сезона-2022/2023 на правах аренды.
«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки», мне всё понравилось, отличный коллектив, партнёры по команде, тренерский штаб. Считаю, что здесь смогу стать более классным футболистом.
Уверен, адаптация пройдёт быстро — у меня сложились отличные рабочие отношения с игроками, тренерским штабом. Главный тренер видит меня на моей основной позиции — опорным полузащитником. Коммуникация с ним проходит отлично, свободно общаемся, какие-то моменты он мне объясняет. Индивидуальные цели для меня второстепенны, в первую очередь команда. Хочется провести отличный сезон, помочь «Химкам» добиться самых высоких результатов и расти индивидуально. Надеюсь, что у нас всё получится» — цитирует Романа Мори Гбане пресс-служба «Химок».
- 15 июля 2022
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