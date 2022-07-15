Экс-игрок «Динамо» Евгеньев перешёл в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании контракта с российским защитником Романом Евгеньевым. Соглашение с 23-летним футболистом, находившимся в статусе свободного агента, заключено на два года.

Евгеньев — воспитанник московского «Спартака», но уже в 2013 году оказался в структуре «Динамо». За основную команду сине-бело-голубых Роман в 86 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. 30 июня 2022 года контракт Евгеньева с «Динамо» подошёл концу и не был продлён.



В ноябре 2020 года Евгеньев дебютировал за сборную России, выйдя на замену в перерыве матча с Сербией (0:5). Та встреча остаётся для защитника единственной в составе национальной команды.

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