Экс-игрок «Динамо» Евгеньев перешёл в «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании контракта с российским защитником Романом Евгеньевым. Соглашение с 23-летним футболистом, находившимся в статусе свободного агента, заключено на два года.
Евгеньев — воспитанник московского «Спартака», но уже в 2013 году оказался в структуре «Динамо». За основную команду сине-бело-голубых Роман в 86 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. 30 июня 2022 года контракт Евгеньева с «Динамо» подошёл концу и не был продлён.
В ноябре 2020 года Евгеньев дебютировал за сборную России, выйдя на замену в перерыве матча с Сербией (0:5). Та встреча остаётся для защитника единственной в составе национальной команды.
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