«Не верю. Срочно выезжаю в Москву». Жена Ярцева отреагировала на новость о смерти мужа

Любовь Ярцева, жена легендарного тренера Георгия Ярцева, отреагировала на информацию о смерти супруга. Ранее сообщалось, что 74-летний специалист ушёл из жизни.
«Я ещё ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю», — сказала Ярцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы – 2004.
В качестве игрока в составе красно-белых Георгий Александрович стал чемпионом СССР в 1979 году.
- 15 июля 2022
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