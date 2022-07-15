Анатолий Бышовец назвал большой и недооценённой потерей смерть Георгия Ярцева
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.
«Ох… Это очень прискорбно слышать. Я должен сказать, что это и человеческие качества, и профессиональные игрока и тренера. Это большая потеря. Думаю, что и недооценённая потеря. У него было достаточно хороших качеств тренерских: его понимание и современные трактовки сделали «Спартак» чемпионом, когда Романцев был в сборной.
Лично для меня это потеря человека, к которому у меня были добрые и хорошие отношения. Соболезнования близким», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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