Анатолий Бышовец назвал большой и недооценённой потерей смерть Георгия Ярцева

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.

«Ох… Это очень прискорбно слышать. Я должен сказать, что это и человеческие качества, и профессиональные игрока и тренера. Это большая потеря. Думаю, что и недооценённая потеря. У него было достаточно хороших качеств тренерских: его понимание и современные трактовки сделали «Спартак» чемпионом, когда Романцев был в сборной.



Лично для меня это потеря человека, к которому у меня были добрые и хорошие отношения. Соболезнования близким», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.