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Нападающий «Спартака» Шитов арендован «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Шитов арендован «Крыльями Советов»
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об аренде нападающего московского «Спартака» Владислава Шитова сроком на сезон-2022/2023. В телеграм-канале самарской команды появилось видео, где 19-летний футболист читает новость на «Чемпионате» о том, что «Крылья Советов» планируют его арендовать.

«Я уже здесь», — реагирует на новость Владислав Шитов.

Шитов начал карьеру в академии «Локомотива», из которой в 2015 году перешёл в «Спартак». За первую команду красно-белых Владислав появился на поле дважды, отыграв две и одну минуты в матчах с «Сочи» (0:3) и тульским «Арсеналом» (3:0) в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Действующее соглашение между Шитовым и «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.

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