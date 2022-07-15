Гамид Агаларов попрощался с «Уфой»

Бывший нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, ставший футболистом «Ахмата», попрощался с башкирской командой.
«Хочу поблагодарить ФК «Уфа», ставший уже родным, за подаренные эмоции, за поддержку и понимание, которые я ощущал на протяжении этих двух лет от всего коллектива клуба: ребят по команде, тренерского штаба, персонала, всех, кто был причастен к клубу! И, конечно же, огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас при любых обстоятельствах!» — написал Агаларов в социальных сетях.
21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. С тех пор нападающий принял участие в 43 матчах за команду, в которых забил 20 голов. В сезоне-2021/2022 Агаларов, забивший 19 голов, стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Однако это не помогло его команде избежать вылета в ФНЛ. С «Ахматом» Гамид подписал контракт на три года.
- 15 июля 2022
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