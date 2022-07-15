Игорь Смольников подписал контракт с «Торпедо» на один год

Защитник Игорь Смольников стал игроком «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Контракт был подписан на один год», — добавил источник «Чемпионата».



33-летний Смольников — воспитанник «Локомотива». Последней командой бывшего футболиста сборной России был тульский «Арсенал», контракт с которым у Смольникова истёк 30 июня. Также Игорь выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». В сезоне-2021/2022 Смольников в 27 матчах за «Арсенал» забил гол и отдал две результативные передачи. Вместе с командой защитник вылетел в Первую лигу (бывшая ФНЛ-1).



В ноябре 2013 года Смольников дебютировал за сборную России, в составе которой в 30 матчах отдал две результативные передачи.

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