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Определена тройка лучших молодых футболистов РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Определена тройка лучших молодых футболистов РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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«Чемпионат» подвёл итог опроса среди читателей на премию «Лучший молодой футболист России». «Народное голосование» собрало более 80 тысяч голосов на сайте и в наших соцсетях: ВК, «Одноклассники» и телеграм-канале.

В группе ВК победителем стал Гамид Агаларов, а в «Одноклассниках» — Арсен Захарян. На сайте и в телеграм-канале лидером выбрали Эдуарда Сперцяна.

Читатели выбрали тройку лучших:

3-е место: Гамид Агаларов, ФК «Ахмат» (16 445 голосов)
2-е место: Арсен Захарян, ФК «Динамо» (18 982 голоса)
1-е место: Эдуард Сперцян, ФК «Краснодар» (21 401 голос)

Напомним, в рамках основного голосования «Лучший молодой футболист РПЛ» был опрос среди капитанов и тренеров футбольных клубов РПЛ. Лидером опроса стал Гамид Агаларов. Победители обоих голосований получат награды от «Чемпионата».

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