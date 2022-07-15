Определена тройка лучших молодых футболистов РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» подвёл итог опроса среди читателей на премию «Лучший молодой футболист России». «Народное голосование» собрало более 80 тысяч голосов на сайте и в наших соцсетях: ВК, «Одноклассники» и телеграм-канале.
В группе ВК победителем стал Гамид Агаларов, а в «Одноклассниках» — Арсен Захарян. На сайте и в телеграм-канале лидером выбрали Эдуарда Сперцяна.
Читатели выбрали тройку лучших:
3-е место: Гамид Агаларов, ФК «Ахмат» (16 445 голосов)
2-е место: Арсен Захарян, ФК «Динамо» (18 982 голоса)
1-е место: Эдуард Сперцян, ФК «Краснодар» (21 401 голос)
Напомним, в рамках основного голосования «Лучший молодой футболист РПЛ» был опрос среди капитанов и тренеров футбольных клубов РПЛ. Лидером опроса стал Гамид Агаларов. Победители обоих голосований получат награды от «Чемпионата».
- 15 июля 2022
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