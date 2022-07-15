Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев. Эриксен присоединился к клубу, подписав контракт до июня 2025 года.

Полузащитник 115 раз выходил на поле за сборную Дании, забив 38 голов за свою страну. Эриксен провел 237 матчей в английской Премьер-лиге, забил 52 гола и отдал 71 результативную передачу.

Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.