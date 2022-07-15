Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Эриксен
Комментарии

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев. Эриксен присоединился к клубу, подписав контракт до июня 2025 года.

Полузащитник 115 раз выходил на поле за сборную Дании, забив 38 голов за свою страну. Эриксен провел 237 матчей в английской Премьер-лиге, забил 52 гола и отдал 71 результативную передачу.

Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.

«МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста «МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022