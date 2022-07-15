Эриксен: у меня всё ещё есть большие амбиции в футболе. Я знаю, что могу многого достичь
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Полузащитник Кристиан Эриксен, сегодня перешедший в «Манчестер Юнайтед», прокомментировал переход в английский клуб. В завершившемся сезоне датчанин выступал за «Брентфорд».
«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и я не могу дождаться начала выступлений за новую команду. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но играть в «Манчестер Юнайтед» — это потрясающее чувство. Я видел работу Эрика тен Хага в «Аяксе» и знаю уровень детализации и подготовки, которые он и его сотрудники проводят каждый день.
Очевидно, что он фантастический тренер. У меня всё ещё есть большие амбиции в футболе, я знаю, что могу многого достичь, и это идеальное место для продолжения моего пути», — цитирует игрока пресс-служба манкунианцев.
Новость по темеЭриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»
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