Кечинов — о Ярцеве: всегда был душой компании. Где он — там смех

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе из жизни бывшего наставника красно-белых Георгия Ярцева. Специалиста не стало сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.

«Человек, который очень хорошо разбирался в футболе, очень хорошо чувствовал футбол, футболистов, доверял молодым игрокам. Он не боялся ответственности за результат



Как человек он был очень приятный, общительный, жизнерадостный, горели глаза, любил шутить. Всегда был душой компании. Где он — там всегда смех. Очень грустно и печально. Такая жизнь. Сегодня вообще ужасный день. Мы будем помнить его: он в наших сердцах. Пока мы его помним — он будет жить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.