В «Спартаке» сообщили, что клуб возьмёт на себя организацию похорон Георгия Ярцева
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб возьмёт на себя организацию похорон бывшего наставника команды Георгия Ярцева. Прославленного специалиста не стало сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.
«Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар.
Пока мы не можем сказать, где и когда пройдёт прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но, разумеется, клуб возьмёт на себя всю организацию», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Последнее интервью Георгия Ярцева. Видеоролик:
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