Ставропольское «Динамо» подписало защитника «Ростова» Рогочего
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Молодой защитник «Ростова» Богдан Рогочий перешёл в «Динамо» из Ставрополя, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Команда выступает во Второй лиге (группа 1).
Для Богдана данный трансфер является переходом на новую ступень в его карьере. Ранее Рогочий выступал исключительно за ФК «Ростов II» в Молодёжной футбольной лиге. За команду он провёл 42 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Рогочий вместе с командой занял второе место, отстав от молодёжной команды ЦСКА на одно очко.
На этой неделе ФК «Ростов» также покинули Кирилл Боженов (проведёт сезон в «Химках» на правах аренды) и Александр Саплинов (сыграет за «Рубин» в Первой лиге на правах аренды).
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