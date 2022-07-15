Ставропольское «Динамо» подписало защитника «Ростова» Рогочего

Молодой защитник «Ростова» Богдан Рогочий перешёл в «Динамо» из Ставрополя, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Команда выступает во Второй лиге (группа 1).



Для Богдана данный трансфер является переходом на новую ступень в его карьере. Ранее Рогочий выступал исключительно за ФК «Ростов II» в Молодёжной футбольной лиге. За команду он провёл 42 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Рогочий вместе с командой занял второе место, отстав от молодёжной команды ЦСКА на одно очко.



На этой неделе ФК «Ростов» также покинули Кирилл Боженов (проведёт сезон в «Химках» на правах аренды) и Александр Саплинов (сыграет за «Рубин» в Первой лиге на правах аренды).