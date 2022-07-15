Трахтенберг — о Ярцеве: человек-пламя. Если кто-то жил футболом, то он горел игрой
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Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал информацию о кончине экс-тренера красно-белых Георгия Ярцева. Специалист ушёл из жизни сегодня, 15 июля.
«Ровно неделю назад сидели вместе на тренерской скамейке ветеранов «Спартака» на «Петровском». Ярцев, как обычно, был сверхэмоционален. Человек-пламя — он не мог иначе реагировать на происходящее на поле. Кто бы ни играл, какого бы уровня ни был матч. Если кто-то жил футболом, то Ярцев горел игрой! Всё. Больше нет слов», — написал Трахтенберг в своём телеграм-канале.
Ярцева не стало на 75-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти Георгия Александровича стала острая сердечная недостаточность.
Последнее интервью Георгия Ярцева. Видеоролик:
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