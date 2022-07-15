Виталий Лысцов покинул «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов покинул команду. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.
В команде Академии «Локомотива» 1995 года рождения Виталий становился чемпионом России, вызывался в юношескую и молодёжную сборные страны.
Лысцов является воспитанником «Локомотива». Он вернулся в клуб в 2020 году. До этого выступал за «Крылья Советов» и португальские команды. В сезоне-2020/2021 27-летний защитник провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с железнодорожниками был рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 500 тыс.
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