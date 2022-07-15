Вендел забил первый гол РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле играют с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе РПЛ ВКонтакте.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.