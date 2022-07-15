Игорь Осинькин объяснил переход Романа Евгеньева из «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о новом трансфере команды. Защитник «Динамо» Роман Евгеньев подписал контракт с клубом на два года. Сумма трансфера составила € 3,5 млн.



«Роман Евгеньев – молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать ещё надёжнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», – рассказал Осинькин официальному сайту клуба.



Евгеньев прошлый сезон провёл за московское «Динамо» в РПЛ, сыграв за команду 18 матчей. Результативными действиями защитник не отметился, получив две жёлтые карточки.