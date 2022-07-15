Илья Кухарчук объяснил, почему отсутствует в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о состоянии здоровья. Хавбек не попал на сегодняшний матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. На момент написания новости петербургская команда ведёт со счётом 1:0.

«Небольшое повреждение. Врачи говорят, что в ближайшее время восстановлюсь. Ничего серьёзного», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле играют с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.