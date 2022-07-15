Кухарчук ответил на вопрос, правда ли он отказался переходить в «Рубин» из-за вылета в ФНЛ

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук не стал комментировать информацию о нежелании переходить в казанский «Рубин» из-за вылета команды в Первую лигу.

«Интерес «Рубина»? Комментировать не буду. Если я буду комментировать всё, что происходит, то это неправильно для футболиста. Что было, что не было — не хочу это комментировать. Пусть этим занимаются руководители клуба, но это точно не моё дело.



Сам отказался, потому что не хотел играть в ФНЛ? Всегда благодарен людям, которые мне звонят и проявляют интерес. Это значит, что они ценят мою работу и я её проделал не зря. На мой взгляд, это очень высокомерно было написано. Я бы так точно не сказал», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.