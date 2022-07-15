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Хван Ин Бём приостановил контракт с «Рубином»

Хван Ин Бём приостановил контракт с «Рубином»
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Корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём приостановил действие контракта с казанским клубом до окончания сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ин Бём стал игроком «Рубина» летом 2020 года, перейдя из «Ванкувера» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне южнокорейский игрок в 17 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение Ин Бёма с российским клубом истекает в 2023 году.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца следующего сезона.

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