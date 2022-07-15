«Краснодар» объявил о подписании сербского полузащитника Баньяца

«Краснодар» договорился с сербским клубом «ТСЦ Бачка Топола» о переходе полузащитника Михайло Баньяца. В ближайшие дни 22-летний футболист прибудет в Краснодар и подпишет контракт с российской командой. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте.
«В профессиональном футболе Баньяц дебютировал 7 мая 2017-го в составе «Инджии». За три года провёл за этот сербский клуб 54 матча и забил шесть мячей.
В июле 2020-го стал игроком «ТСЦ Бачки Тополы», где сразу закрепился в роли игрока основной обоймы. За год до этого «ТСЦ Бачка Топола» впервые в истории пробилась в сербскую Суперлигу, и Михайло Баньяц помог команде закрепиться в элитной лиге в её втором сезоне на высшем уровне.
В 2020 году «ТСЦ Бачка Топола» впервые приняла участие в квалификации Лиги Европы, где дошла до второго раунда», — сказано в заявлении «Краснодара».
- 15 июля 2022
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