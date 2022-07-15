Северная Ирландия и Англия огласили стартовые составы на матч женского чемпионата Европы

Сегодня, 15 июля, состоится матч в рамках 3-го тура женского чемпионата Европы между Северной Ирландией и Англией.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Северная Ирландия: Жаклин Бернс, Сара Макфадден, Джули Нельсон, Ребекка МакКенна, Ребекка Холлоуэй,

Лаура Рафферти, Деми Вэнс, Рэйчел Фернесс, Марисса Каллаган, Кирсти МакГиннесс, Лорен Уэйд.

Англия: Мэри Ирпс, Лия Уильямсон, Милли Брайт, Люси Бронз, Рэйчел Дэйли, Кира Уолш, Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп, Фрэн Кирби, Бет Мид, Эллен Уайт.

Англичанки уже гарантировали себе первое место в группе A. В прошедших матчах подопечные Глоцбах разгромили Норвегию со счётом 8:0 и минимально обыграли австриек. Ирландки занимают последнее место в квартете. Они уступили австрийкам (0:2) и норвежкам (1:4).