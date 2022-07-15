Фанаты «Зенита» покинули трибуны в матче с «Химками» после фразы «спасибо большое»

Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле играют с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 73-й минуте игры болельщики гостевой команды с фразой «спасибо большое» покинули свой сектор. До этого фанаты «Зенита» выкрикивали заряды против «карты болельщика» (Fan ID). В начале матча болельщики команды из Санкт-Петербурга почтили память ушедших сегодня, 15 июля, Георгия Ярцева и Александра Козлова.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.