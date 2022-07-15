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«Химки» — «Зенит»: Мирзов сравнял счёт на 85-й минуте

«Химки» — «Зенит»: Мирзов сравнял счёт на 85-й минуте
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Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле играют с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

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