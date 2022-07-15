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«Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ, сыграв вничью с «Химками»

«Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ, сыграв вничью с «Химками»
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Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле сыграли с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась ничьей — 1:1.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервным арбитром был Евгений Буланов. Судьями VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2022, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Вендел – 17'   1:1 Мирзов – 85'
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