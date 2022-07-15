Легенда английского футбола Алекс Скотт рассказала о проблемах с алкоголем

Бывшая английская футболистка Алекс Скотт испытала психологические проблемы после травли, которая началась в адрес девушки в 2018-м. В тот год она завершила карьеру и начала работу телеведущей. Об этом сообщает The Sun.

«Мне пришлось пережить многое, о чём не знают люди. Я нахожусь в том состоянии, когда мне хочется свободы. Сейчас я чувствую, что наконец-то могу открыться. После завершения карьеры я обнаружила, что пристрастилась к алкоголю, чтобы попытаться скрыть свои чувства. Глядя на мою повседневную жизнь, многие задавались вопросом, как у меня может быть депрессия. Однако психические заболевания не работают таким образом», — сказала Скотт.

37-летняя Скотт в годы игровой карьеры выступала за лондонский «Арсенал», «Бирмингем» и «Бостон Брейкерс».