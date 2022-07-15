Английский «Брентфорд» подписал 18-летнего украинца Ярмолюка

«Брентфорд» в «Твиттере» объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом «Днепра-1» и сборной Украины U-19 Егором Ярмолюком. Полузащитник заключил соглашение на три года c опцией продления ещё на год. Сумма сделки не раскрывается. Ярмолюк уже прошёл медосмотр и первоначально станет игроком «Брентфорда Б». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 1,5 млн.



Ярмолюк — воспитанник «Днепра-1». За основной состав украинской команды полузащитник в 21 матче забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки. В 2020-м хавбек дебютировал за сборную Украины U19 (четыре матча).



Напомним, сегодня, 15 июля, бывший полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен заключил долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед».

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