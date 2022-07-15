Мостовой — о ничьей «Химок» и «Зенита»: не удивлён результатом. Стало тяжело, а Дзюбы нет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками» (1:1).

«Я не удивлён результатом. «Зенит» начал неплохо, но я знал, что «Химки» будут играть от обороны, искать свой шанс – и забьют. Вот и получилось. Ясно, что «Зенит» был фаворитом. Но на «Зенит» все настраиваются, все знают, как против них играть. Многое же решают иностранцы. Они там соорудили первый гол.



Стало тяжело, а Дзюбы нет: на него бы грузили, и всё. Сергеева не было видно, а Кассьерра вышел поздно на поле. Будут испытывать проблемы. На длинной дистанции «Зениту» всё равно тяжело составить конкуренцию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.