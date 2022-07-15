Канищев: в начале «Зенит» смял соперника, но потом «Химки» очухались и заиграли

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал упущенную победу команды над «Химками» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Удивил ли результат матча? Да. В начале не было вообще предпосылок к тому, что могло быть как-то по-другому: «Зенит» смял соперника. Потом «Химки» очухались и заиграли, что удивительно. Они навязали свою игру «Зениту», а «Зенит», наоборот, сдал. Может быть, после матча за Суперкубок стало тяжело.



Не думаю, что у «Зенита» появятся конкуренты в этом сезоне. Сначала надо увидеть, что это за конкуренты. Серьёзных конкурентов нет. Нет того качества футболистов, которые могли бы создать конкуренцию «Зениту». При должном состоянии и отношении к делу если «Зенит» будет в порядке, то уровень мастерства — пропасть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.