Защитник «Химок» Тихий: могли забирать три очка у «Зенита» — не хватило фарта

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Считаю, что результат закономерен. Первый тайм преимущество было на стороне «Зенита». Во втором тайме мы переломили игру, имели в конце два-три момента. Могли забирать три очка



Наверное, не хватило чуточку фарта, не мастерства. Руденко, Зуев были на мастерстве, не хватило немного удачи», — передаёт слова Тихого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.