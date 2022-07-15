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«Первый тур получился комом». Семак — о ничьей «Зенита» в матче с «Химками»

«Первый тур получился комом». Семак — о ничьей «Зенита» в матче с «Химками»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче с «Химками» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Игра, как и ожидалось, была сложной. Всегда после матчей, которые требуют большого эмоционального выплеска, сил, играть очень сложно. Начало матча не предвещало ничего плохого. Первые 15-20 минут держали мяч. Но после темп и ход игры убаюкали. Мы много чего позволяли сопернику, хотя контролировали мяч. Мы пассивно атаковали, создали большое количество моментов. В обороне сыграли не лучшим образом, результат справедлив. Первый тур получился комом.

Думаю, в конце матча мы недооценили соперника, и при этом «Химки» прибавили. Они рисковали, создавали моменты, мы сыграли не лучшим образом. После ошибки был один удар, после второй — удар из-за штрафной. Это те моменты, в которых нужно было сыграть понадёжнее с точки зрения обороны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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