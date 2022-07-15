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Глушаков — о ничьей с «Зенитом»: обычный матч. В чемпионате России со всеми можно играть

Глушаков — о ничьей с «Зенитом»: обычный матч. В чемпионате России со всеми можно играть
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Отнять очки у «Зенита» — заявка на сезон, что «Химки» будут высоко? Нет никакой заявки. Обычный матч, в чемпионате России со всеми можно играть. По окончании того сезона мы тоже доказали. Мы здесь обыгрывали ЦСКА, «Спартак», «Краснодар». Все команды, которые были в верхней части турнирной таблицы, мы обыгрывали. Был настрой на первый тур, самое главное — сыграть достойно. Думали о ничьей и победе. Если бы реализовали свои моменты, то заслужили бы победу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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