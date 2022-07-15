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Денис Глушаков ответил на вопрос, удивила ли пассивная игра «Зенита» в матче с «Химками»

Денис Глушаков ответил на вопрос, удивила ли пассивная игра «Зенита» в матче с «Химками»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил стиль игры «Зенита» в первом туре Российской Премьер-Лиги. В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Почему пассивный? Мы тактически сыграли, закрыли им все зоны, им некуда было бежать. Они воспользовались одной ошибкой и забили нам гол. Мы выстроили такую игру и играли на контратаках. Во втором тайме мы чуть прибавили и были хорошие моменты. Могли три гола забить. Не «Зенит» плохо, а «Химки» хорошо? «Химки» точно хорошо, «Зенит» — не знаю», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

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