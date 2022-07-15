Денис Глушаков: «Химки» круче «Спартака»? Время покажет. По прошлому сезону — одно и то же

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнил подмосковный клуб со «Спартаком». Ранее Глушаков выступал в составе красно-белых, с командой он становился чемпионом страны.

«Химки» круче «Спартака»? Я не хочу сравнивать. Время покажет, турнирная таблица и результаты. По тому сезону плюс-минус одно и то же», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

По итогам прошлого сезона москвичи заняли 10-е место в Российской Премьер-Лиге, химчане — 13-е.