Глушаков — о Fan ID: зашёл один раз — поковырялся в нём. Вроде всё быстро, хотя я не хакер

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился своим опытом оформления «карты болельщика» (Fan ID).

«Зашёл один раз — поковырялся в нём, как его оформлял. Там написали, что надо куда-то там в МФЦ съездить, сфоткаться. Как будет время — сделаю. Показалось, что всё быстро, хотя я не какой-то хакер», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

35-летний Глушаков вместе с «Химками» сегодня, 15 июля, вырвал ничью у действующего победителя чемпионата России «Зенита» (1:1) в матче лиги. Хавбек выступает за подмосковную команду с 2020 года, с тех пор приняв участие в 49 матчах, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» истекает через два сезона. Ранее Денис выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми Глушаков выигрывал чемпионат и Суперкубок России.