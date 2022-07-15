Алан Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ и Турции

Российский полузащитник Алан Дзагоев признался, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ. В настоящее время 32-летний футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже всё в порядке.



Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведём переговоры», — рассказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

За ЦСКА Дзагоев выступал с конца 2007 года. Всего за первую команду армейцев Алан в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. На счету Дзагоева также 59 игр в составе национальной сборной России.