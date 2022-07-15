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Денис Глушаков: «Химки» — это не «Спартак-2». Просто «Химки» — и всё

Денис Глушаков: «Химки» — это не «Спартак-2». Просто «Химки» — и всё
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал закрытие проекта «Спартак-2». В прошлом сезоне команда выступала в Футбольной национальной лиге.

«Химки» — это не «Спартак-2». Просто «Химки» — и всё. «Спартак-2» расформировали», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Однако в изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

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