Глушаков: потихонечку начал прерывать гегемонию «Зенита». Хочу, чтобы РПЛ была интереснее

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил стиль игры «Зенита» в первом туре Российской Премьер-Лиги. В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Я говорил, что надоела гегемония «Зенита»? Я её начал прерывать потихонечку. Я же говорил, что начнём потихоньку. «Химки» — тёмная лошадка. Понятно, что это всё шутки. Хотелось бы остановить, чтобы был поинтереснее чемпионат: не в одни ворота чтобы «Зенит» всех обыгрывал. Хочется какую-то интригу создать. Сегодня потихоньку начали делать интригу для всего чемпионата», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.