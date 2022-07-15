Юран — о ничьей с «Зенитом»: неплохо сыграли, но мне этого мало. Недоволен результатом

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью команды в матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«До матча меня спрашивали — какой результат меня устроит, я ответил, что только победа. Доволен ли я ничьей? Не буду лукавить, недоволен. Если брать по моментам, которые мы создавали, мы заслуживали большего. Да, игра с чемпионом, но мы нашли свои моменты и их нужно реализовывать. Сказал спасибо парням за дисциплину на поле. То, что отрабатывали на тренировках, они воплощали. Терпели, потому что играть на встречных курсах с «Зенитом» — это бестолковщина. Сыграли максимально надёжно, кроме момента с пропущенным голом — опорники не доиграли. В конце неплохая возможность была вырвать победу. Неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.