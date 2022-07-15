Денис Глушаков рассказал о задачах «Химок» в новом сезоне

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о задачах подмосковного клуба на наступивший сезон. Сегодня подопечные Сергея Юрана сыграли вничью с «Зенитом».

«Чем выше, тем лучше. Чем больше выиграем, тем лучше. Сейчас нет еврокубков. Свои силы проверить, хорошо поиграть, не получать травмы, больше выигрывать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.



По итогам прошлого сезона химчане заняли 13-е место в Российской Премьер-Лиге.