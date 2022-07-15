Юран сообщил, что Набиуллину поступило два предложения — от «Рубина» и «Торпедо»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуации с контрактом защитника Эльмира Набиуллина. Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом».
«У Набиуллина было два предложения: «Рубин», «Торпедо». Не знаю, какое он выбрал», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ранее сообщалось, что защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Вчера стало известно, что 27-летний российский футболист был отстранён от работы с первой командой.
Напомним, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным. Он сказал, что структура игры, которую проповедует команда, не всегда позволяет играть в основе.
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