Юран сообщил, что Набиуллину поступило два предложения — от «Рубина» и «Торпедо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуации с контрактом защитника Эльмира Набиуллина. Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом».

«У Набиуллина было два предложения: «Рубин», «Торпедо». Не знаю, какое он выбрал», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Ранее сообщалось, что защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Вчера стало известно, что 27-летний российский футболист был отстранён от работы с первой командой.

Напомним, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным. Он сказал, что структура игры, которую проповедует команда, не всегда позволяет играть в основе.