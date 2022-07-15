Юран: сейчас никто не говорит, что «Химки» — фарм-клуб «Спартака». Но получается, что фарм

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал закрытие проекта «Спартак-2». В прошлом сезоне команда выступала в Футбольной национальной лиге.

«Спартаковская династия в клубе? В том году говорили, что будет фарм-клуб «Спартака». Сейчас никто не говорил, но получается, как фарм-клуб. Где-то есть и сбитые лётчики — фамилии не будем называть. Но это и хорошо — им есть что доказывать», — передаёт слова Юрана корреспондент«Чемпионата» Андрей Ирха.

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Однако в изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.