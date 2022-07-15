Женский ЧЕ-2022: Австрия выбила Норвегию и вышла в четвертьфинал турнира

Сегодня, 15 июля, в рамках женского чемпионата Европы в третьем туре группового этапа сыграют сборные Австрии и Норвегии. Встреча на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) началась в 22:00 мск и закончилась победой сборной Австрии со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 37-й минуте в ворота норвежек отправила нападающая сборной Австрии Николь Билла с передачи Верены Хэншоу.



Австрия набрала шесть очков и по итогам группового турнира заняла в квартете А второе место с шестью очками. Сборная Норвегии с тремя очками осталась на третьей строчке и вылетела из турнира. Выиграла группу А сборная Англии с девятью очками из девяти возможных.

21 июля сборная Австрии в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет со сборной Германии, которая выиграла группу B.