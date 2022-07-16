Идову рассказал, что в «Химках» не было прощания с Жирковым

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, что в подмосковной команде не устраивали церемонию прощания с Юрием Жирковым, который покинул клуб по истечении контракта.

«Не было прощания. Просто контракт закончился: в этот момент мы готовились к матчам с Хабаровском», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

38-летний Жирков перешёл в «Химки» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. В трёх матчах за команду защитник заработал одну жёлтую карточку. 30 июня 2022 года контракт Жиркова с «Химками» подошёл к концу и не был продлён.



Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.