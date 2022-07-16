Идову: Жирков — легенда. Некоторых ребят вдохновляло одно его присутствие

Защитник «Химок» Брайн Идову вспомнил совместные выступления за подмосковную команду с Юрием Жирковым, чей контракт с клубом истёк 30 июня.

«Понятно, что Юрий Валентинович (Жирков. — Прим. «Чемпионата») — легенда. Просто мастерство его неописуемое. Некоторых ребят вдохновляло просто одно его присутствие: они тренируются с таким мастером. Даже то, что он сыграл всего три матча, сыграло большой плюс», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

38-летний Жирков перешёл в «Химки» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. В трёх матчах за команду защитник заработал одну жёлтую карточку. 30 июня 2022 года контракт Жиркова с «Химками» подошёл к концу и не был продлён.



Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.