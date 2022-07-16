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Созин: остались Бакаев, Ерохин, Чистяков — и «Зенит» сравнялся по классу с «Химками»

Созин: остались Бакаев, Ерохин, Чистяков — и «Зенит» сравнялся по классу с «Химками»
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат игры между «Химками» и «Зенитом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как только на поле остались Бакаев, Ерохин, Чистяков и Мостовой с Круговым – игра сразу выравнялась, «Химки» с «Зенитом» сравнялись по уровню. Вот что значит легионеры! Уровень РПЛ падает из-за низкого качества игры российских спортсменов – как только остались россияне, стало непонятно, кто чемпион – «Зенит» или «Химки», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Химки» спаслись от поражения на 85-й минуте после точного удара Резиуана Мирзова. «Зенит» вышел вперёд на 17-й: Вендел реализовал передачу Клаудиньо и забил первый гол сезона в чемпионате России.

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