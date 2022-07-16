Идову: впервые слышу, что Набиуллин уходит из «Химок». Знаю об интересе «Рубина» к нему

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о ситуации с контрактом защитника Эльмира Набиуллина. Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом».

«Первый раз слышу. Знаю, что «Рубин» хочет его приобрести. Больше ничего не слышал. Набиуллин — хороший игрок, он был мой сосед по номеру на базе. Если он разорвал, то желаю ему успехов в команде, которая его заберёт. Он тренировался с командой — провёл с нами все сборы», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным. Он сказал, что структура игры, которую проповедует команда, не всегда позволяет играть в основе.